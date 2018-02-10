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В Таллинне при пожаре погиб человек

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ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В столичном районе Пыхья-Таллинн рано утром при пожаре погиб человек, передает Postimees со ссылкой на соцсети Спасательного департамента.

Спасателям поступил вызов в 04.01 на улицу Хейна в Пыхья-Таллинне. На месте выяснилось, что в квартире горит диван.

В ходе тушения пожара спасатели вытащили из квартиры одного пострадавшего, которого передали медикам скорой помощи. К сожалению, пострадавший скончался.

Причины возгорания выяснятся в ходе расследования. 

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