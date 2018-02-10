В Таллинне при пожаре погиб человек
10 февраля 2018 г., 8:57
В столичном районе Пыхья-Таллинн рано утром при пожаре погиб человек, передает Postimees со ссылкой на соцсети Спасательного департамента.
Спасателям поступил вызов в 04.01 на улицу Хейна в Пыхья-Таллинне. На месте выяснилось, что в квартире горит диван.
В ходе тушения пожара спасатели вытащили из квартиры одного пострадавшего, которого передали медикам скорой помощи. К сожалению, пострадавший скончался.
Причины возгорания выяснятся в ходе расследования.