В деле обвиняемого в жестоком убийстве водителя с битой имеется видеодоказательство

Эйнроос прославился в 2016 году, когда в столичном районе Ласнамяэ он вышел из машины и стал угрожать другому участнику движения предметом, похожим на бейсбольную биту. С той поры его стали называть водителем с битой.

В августе прошло года стало известно, что его подозревают в деяниях, которые привели к смерти сожительницы. Все произошло в принадлежавшей спутнице жизни квартире в столичном районе Нымме.

Согласно обвинению, Эйнроос на протяжении нескольких часов избивал сожительницу. По оценке прокуратуры, он хотел замучить ее. Можно предположить, что находящийся в состоянии аффекта человек через какое-то время осознает весь ужас своего поступка. Но в случае в Эйнроосом это было лишь начало.

Затем он изнасиловал свою жертву. Потом отвез ее на машине к водохранилищу в Паункюла, где продолжил ее избивать и в конце концов задушил. Тело погибшей вскоре нашли, а Эйнрооса задержали вечером того же дня.

В ходе обысков следователи сделали жуткую находку. Эйнроос снимал на видео предшествовавшие убийству издевательства. Пресс-служба прокуратуры отметила, что в их распоряжении имеются видеофайлы, который прокурор сможет использовать для доказательства вины Эйнрооса.

Поскольку заседания были объявлены закрытыми, пресс-секретарь не смог сказать, что именно было на тех видео. По данным Postimees, само убийство в объектив камеры не попало, но на видеороликах могут быть запечатлены издевательства Эйнрооса.

У Эйнрооса и его жертвы было несколько фирм. Например, они предлагали услуги по уборке помещений. В какой-то момент между Эйнроосом и его сожительницей пробежала кошка, так как в 2015 году нотариус лишил Эйнрооса права представлять совместные предприятия пары.

Когда спутница жизни потребовала Эйнрооса вернуть ей имевшиеся у него доверенности, он отказал. По этой причине ей пришлось прибегнуть к помощи нотариуса.

На проходивших в 2016 году заседаниях суда Эйнроос был замечен в футболке с рекламой фирмы.

Когда суд рассматривал дело, связанное с инцидентом на Лаагне-теэ, Эйнроос пришел в футболке с фотографией пострадавшего, которая имела подпись «Я не говорю по-эстонски».

Тогда прокурор хотел, чтобы имеющий 80-процентную нетрудоспособность Эйнроос прошел социальную программу, но общавшийся с ним психолог пришел к выводу, что проблемы обусловлены болезнями, связанными с инвалидностью Эйнрооса, поэтому от социальной программы толку будет мало.

Чиновники, разумеется, не могут рассказать, о каких же проблемах со здоровьем идет речь.

Если в суде будет доказано, что Эйнроос действительно совершил приписываемые ему деяния (нарушение общественного порядка, лишение свободы, избиение и убийство), наказание будет серьезнее некуда.

В соцсетях Эйнроос писал о себе, что его интересует экономика и политика, а также ему нравится менять мир.