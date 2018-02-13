Убийство у Певческого поля: прокурор требует приговорить 21-летнюю Елизавету к 10 годам тюрьмы

Прокурор посчитал, что смягчающим обстоятельством в деле 21-летней Елизаветы является ее чистосердечное признание, а отягчающих обстоятельств нет.

Елизавета позавчера на заседании суда призналась в применении оружия, но отрицает умысел на убийство. Она сказала, что действительно ударила ножом 22-летнего Игоря, но у нее не было цели убить его.