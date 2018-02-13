Убийство у Певческого поля: прокурор требует приговорить 21-летнюю Елизавету к 10 годам тюрьмы
13 февраля 2018 г., 11:13
Прокурор потребовал сегодня в Харьюском уездном суде признать 21-летнюю Елизавету в умышленном убийстве молодого человека и приговорить ее к 10 годам тюрьмы, передает Postimees.
Прокурор посчитал, что смягчающим обстоятельством в деле 21-летней Елизаветы является ее чистосердечное признание, а отягчающих обстоятельств нет.
Елизавета позавчера на заседании суда призналась в применении оружия, но отрицает умысел на убийство. Она сказала, что действительно ударила ножом 22-летнего Игоря, но у нее не было цели убить его.
Елизавета ударила Игоря ножом в грудь вечером 16 июня 2017 года на парковке в начале улицы Валге. Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу, где он умер 3 октября.