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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 74 евро!

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Афины.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 74 евро

Туда-обратно из Таллинна в Констанцу начиная со 158 евро

Туда-обратно из Таллинна в Китай начиная с 248 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 408 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 302 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 381 евро

Туда-обратно из Парижа на Мартинику начиная с 327 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Кению начиная с 377 евро

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