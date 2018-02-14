Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 74 евро!
14 февраля 2018 г., 10:44
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 74 евро
Туда-обратно из Таллинна в Констанцу начиная со 158 евро
Туда-обратно из Таллинна в Китай начиная с 248 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 408 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 302 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 381 евро
Туда-обратно из Парижа на Мартинику начиная с 327 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кению начиная с 377 евро