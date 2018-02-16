Безответственные предприниматели задолжали государству сотни миллионов евро

Министр юстиции Урмас Рейсалу представил членам кабинета правительства меры по борьбе с безответственным предпринимательством, снижающие использование «танкистов» в предпринимательстве и улучшающие бизнес-культуру в целом.
«Безответственно поступающие предприниматели, которые с легким сердцем возлагают взятые в рамках коммерческой деятельности обязательства на кредитодателей, это серьезная проблема, нуждающаяся в окончательном решении. В Эстонии активно действует около 700 "танкистов", в "собственности" которых находится более 10 000 предприятий, общая сумма долга которых составляет 355 млн евро. Эту проблему не может решить одно министерство, необходима поддержка всех остальных министерств, особенно Министерства экономики и коммуникации, Министерства финансов и МВД», - сказал Рейнсалу.
Министерство юстиции составило пакет предложений. По словам Рейнсалу, он хотел бы получить от кабинета правительства обратную связь — «позволят ли предложенные меры поощрять ответственное поведение должников в различных сферах, но не будут ли они оказывать чрезмерное воздействие на честные, но пострадавшие от финансовых неудач предприятия».
Правительство решило дать Министерству юстиции задание приступить к разработке изменений на базе обсужденных предложений.