Безответственные предприниматели задолжали государству сотни миллионов евро

«Безответственно поступающие предприниматели, которые с легким сердцем возлагают взятые в рамках коммерческой деятельности обязательства на кредитодателей, это серьезная проблема, нуждающаяся в окончательном решении. В Эстонии активно действует около 700 "танкистов", в "собственности" которых находится более 10 000 предприятий, общая сумма долга которых составляет 355 млн евро. Эту проблему не может решить одно министерство, необходима поддержка всех остальных министерств, особенно Министерства экономики и коммуникации, Министерства финансов и МВД», - сказал Рейнсалу.