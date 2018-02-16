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США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы Обвинение предъявлено и повару Путина

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Роберт Мюллер.

ФОТО: LARRY DOWNING/REUTERS/Scanpix

Официальные власти США предъявили обвинения 13 гражданам России и трем российским юридическим лицам в попытке вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Минюста США, передает Newsru.com.

Из документа следует, что по делу о вмешательстве РФ в выборы уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне. Именно оно подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера. 

В частности, среди обвиняемых значится "Агентство интернет-исследований", связанное, по информации СМИ, со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, которого российские журналисты называют поваром Путина.

В документе утверждается, что "Агентство интернет-исследований" и Пригожин вмешивались в выборы в США с 2014 года. По информации прокуратуры, это агентство участвовало в организации предвыборных манифестаций в США и оплате участия в них американцев.

Всего в списке обвиняемых 13 граждан России: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (она же Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Среди организаций, которые упомянуты в документе Минюста США, фигурируют "Агентство интернет исследований", Concord Management, а также Concord Catering.

В Кремле заявили, что пока не ознакомились со списком россиян, обвиненных во вмешательстве в американские выборы.

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