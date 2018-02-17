Фото: пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме
17 февраля 2018 г., 20:21
Сегодня во второй половине дня в Йыгевамаа при пожаре погиб 72-летний мужчина, передает Postimees.
Сегодня в 16.26 спасателям поступило сообщение, что в деревне Ванамыйза, уезд Йыгевамаа, загорелся хутор.
К приезду спасателей здание горело открытым огнем, сразу же были начаты работы по ликвидации пожара. Огонь охватил практически весь дом, крыша провалилась, помещения и частично наружная стена были в огне.
Очевидцы рассказали, что видели за несколько часов до пожара, как хозяин дома пришел домой.