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  • Фото: пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Фото: пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме

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Сегодня во второй половине дня в Йыгевамаа при пожаре погиб 72-летний мужчина, передает Postimees.

Сегодня в 16.26 спасателям поступило сообщение, что в деревне Ванамыйза, уезд Йыгевамаа, загорелся хутор.

К приезду спасателей здание горело открытым огнем, сразу же были начаты работы по ликвидации пожара. Огонь охватил практически весь дом, крыша провалилась, помещения и частично наружная стена были в огне.

Очевидцы рассказали, что видели за несколько часов до пожара, как хозяин дома пришел домой.

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