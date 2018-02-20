Курившие коноплю подростки на BMW устроили переполох

В 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что по Пыльва ездит BMW, за опущенным стеклом которой видно, как сидящие в машине люди размахивают предметами, похожими на оружие.

Mängupüstolid. ФОТО: Politsei

«Патруль выехал на поиски соответствующей описанию машины и обнаружил ее по пути в Маммасте, - сказал руководитель Пыльваской патрульной группы Арво Турба. - Поскольку, согласно поступившей информации, в машине могли быть предметы, похожие на оружие, компанию и автомобиль тщательно обыскали. Ничего опасного найдено не было, но в машине оказались два игрушечных пистолета, которые издалека можно было принять за настоящее оружие».

В машине была компания из пяти человек в возрасте от 16 до 20 лет. Подростки заявили, что, размахивая пластиковыми пистолетами, они никого не хотели напугать. Им объяснили, что издали игрушку можно принять за настоящее оружие.

После объяснений подросткам сделали быстрый тест на наркотики, который показал, что четыре молодых человека и одна девушка курили коноплю.

«Они сказали, что с тех пор, как они употребили коноплю, уже прошло какое-то время, но конопля остается в организме сравнительно долго», - сказал Турба.

По его словам, достаточно часто бывает, что подростки употребляли коноплю на выходных, но тест может выявить это и на следующей неделе.

«По этой причине полиции очень легко установить факт употребления и по прошествии времени», - добавил Турба.

Двух несовершеннолетних передали родителям, для которых тот факт, что их дети курят коноплю, стал неприятным сюрпризом.

«К сожалению, полиции известны случаи, когда подросток начинает с конопли и превращается в колющегося наркомана», - сказал Турба. По его словам, родители обязаны разъяснить ребенку пагубность психотропных веществ, а дело полиции - разыскать тех, кто продает наркотики несовершеннолетним. В отношении пяти молодых людей начато производство о проступке, с них взяли объяснительные.