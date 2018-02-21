четверг, 22 февраля 2018 г.
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Где находится самая дорогая квартира в Ласнамяэ? Смотрите фото

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ФОТО: KV.EE

Благодаря новой застройке Ласнамяэ планомерно меняет свой имидж советского спального района, пишет портал Kodu. Например, самая дорогая квартира в Ласнамяэ выглядит очень впечатляюще. 

В жилом доме, построенном в 2017 году на улице Мяэ - роскошные квартиры, а самая дорогая из них стала и самой дорогой во всей части города. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Четырехкомнатная квартира площадью почти 110 квадратных метров стоит 360 000 евро и находится на самом последнем, восьмом этаже. Это квартира типа пентхауса: с террасой,  откуда открываются потрясающие виды на весь Таллинн и на море. 

Дома на улице Мяэ находятся на границе Ласнамяэ и Кадриорга, неподалеку от Певческого поля. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

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