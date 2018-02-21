Где находится самая дорогая квартира в Ласнамяэ? Смотрите фото
21 февраля 2018 г., 17:15
Благодаря новой застройке Ласнамяэ планомерно меняет свой имидж советского спального района, пишет портал Kodu. Например, самая дорогая квартира в Ласнамяэ выглядит очень впечатляюще.
В жилом доме, построенном в 2017 году на улице Мяэ - роскошные квартиры, а самая дорогая из них стала и самой дорогой во всей части города.
Четырехкомнатная квартира площадью почти 110 квадратных метров стоит 360 000 евро и находится на самом последнем, восьмом этаже. Это квартира типа пентхауса: с террасой, откуда открываются потрясающие виды на весь Таллинн и на море.
Дома на улице Мяэ находятся на границе Ласнамяэ и Кадриорга, неподалеку от Певческого поля.
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