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  • Фото: полиция заблокировала Нарвское шоссе, чтобы задержать скрывшийся с места аварии Mercedes

Фото: полиция заблокировала Нарвское шоссе, чтобы задержать скрывшийся с места аварии Mercedes

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ФОТО: Joosep Värk

Сегодня вечером в центре Таллинна полицейские задержали водителя Mercedes-Benz и его пассажирку: пара попыталась скрыться с места ДТП и не подчинялась приказам остановиться.

ФОТО: Joosep Värk

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Postimees, что информация об аварии, которую спровоцировал водитель Mercedes-Benz, поступила в 20.14. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Водитель игнорировал сигналы полиции к остановке и продолжал движение, в 20.35 полицейские преградили ему путь на Нарвском шоссе и заставили нарушителя остановиться. 

Находившегося за рулем Mercedes мужчину и его пассажирку задержали и доставили в полицейский участок.

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