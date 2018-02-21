Фото: полиция заблокировала Нарвское шоссе, чтобы задержать скрывшийся с места аварии Mercedes
21 февраля 2018 г., 21:19
Сегодня вечером в центре Таллинна полицейские задержали водителя Mercedes-Benz и его пассажирку: пара попыталась скрыться с места ДТП и не подчинялась приказам остановиться.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Postimees, что информация об аварии, которую спровоцировал водитель Mercedes-Benz, поступила в 20.14. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Водитель игнорировал сигналы полиции к остановке и продолжал движение, в 20.35 полицейские преградили ему путь на Нарвском шоссе и заставили нарушителя остановиться.
Находившегося за рулем Mercedes мужчину и его пассажирку задержали и доставили в полицейский участок.