Фото: полиция заблокировала Нарвское шоссе, чтобы задержать скрывшийся с места аварии Mercedes

ФОТО: Joosep Värk

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Postimees, что информация об аварии, которую спровоцировал водитель Mercedes-Benz, поступила в 20.14. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Водитель игнорировал сигналы полиции к остановке и продолжал движение, в 20.35 полицейские преградили ему путь на Нарвском шоссе и заставили нарушителя остановиться.