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  • Житель Эстонии признался в преступлении, совершенном 20 лет назад

Житель Эстонии признался в преступлении, совершенном 20 лет назад

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Стыд. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media

В конце прошлого года с полицией связался мужчина, который 20 лет назад из бара, расположенного в Старом городе, украл контрабас, а теперь захотел вернуть музыкальный инструмент владельцу, пишет Postimees.

Ляэне-Харьюское отделение полиции пишет на своей странице в Facebook, что в конце прошлого года к ним обратился 43-летний мужчина. Он признался, что в 1997 году, уходя из бара на улице Ратаскаеву, прихватил с собой чужой контрабас. 

Украденный 20 лет назад контрабас вернулся домой.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Следователь нашел в базе данных, что такая кража была зарегистрирована. Укравший инструмент мужчина пытался найти владельца контрабаса, но безрезультатно. Как выяснилось, владелец инструмента уже умер, однако контрабас был возвращен его семье. 

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