Житель Эстонии признался в преступлении, совершенном 20 лет назад
22 февраля 2018 г., 7:12
В конце прошлого года с полицией связался мужчина, который 20 лет назад из бара, расположенного в Старом городе, украл контрабас, а теперь захотел вернуть музыкальный инструмент владельцу, пишет Postimees.
Ляэне-Харьюское отделение полиции пишет на своей странице в Facebook, что в конце прошлого года к ним обратился 43-летний мужчина. Он признался, что в 1997 году, уходя из бара на улице Ратаскаеву, прихватил с собой чужой контрабас.
Следователь нашел в базе данных, что такая кража была зарегистрирована. Укравший инструмент мужчина пытался найти владельца контрабаса, но безрезультатно. Как выяснилось, владелец инструмента уже умер, однако контрабас был возвращен его семье.