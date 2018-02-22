Фото: спасатели вытащили человека из окна горящего дома, погибли две кошки
22 февраля 2018 г., 8:17
Спасательный департамент вчера в 17.26 получил вызов в Выру на улицу Яама, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горели прихожая и кухня.
Когда спасатели прибыли на место, из двери жилого дома валил густой дым. Спасатели с помощью лестницы вытащили через окно находившегося на втором этаже человека, передает Lõuna-Eesti Postimees. Именно этот человек сам сообщил о пожаре, он не получил сильных повреждений. В доме был дымовой датчик.
Распространение огня было ограничено через полчаса после вызова. Спасатели завершили работы по тушению в 19.18. В пожаре погибли две кошки.
Причина возникновения пожара пока неизвестна.