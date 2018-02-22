Из городов Эстонии по ночам исчезают 100 000 человек

Согласно данным Департамента статистики, в дневное время из-за направляющихся на работу и учебу людей население городов увеличивается почти на 109 000 человек. Таким образом, в городах днем насчитывается 1,01 млн людей, а во всей Эстонии живет 1,3 млн человек, пишет Postimees.

Больше всего население меняется в центре Таллинна, увеличиваясь днем более чем 15 000 человек на квадратный километр. Самая высокая плотность дневного населения в центре Таллинна приходится на окрестности бульвара Эстония – 26 000 человек на квадратный километр. Также в центре Тарту увеличивается население днем на более 10 000 человек. Где и сколько днем человек находится можно посмотреть на карте.

Днем население больше всего вырастает в Таллинне (на 57 000 человек) и Тарту (на 21 000 человек). В то же время в ближайших городах дневное население уменьшается: больше всего в волостях Виймси и Харку.