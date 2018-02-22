Галерея: в Таллинне запустили ретро-трамваи

К столетию Эстонской Республики АО Таллиннский городской транспорт представило в Кадриорге ретро-трамваи «Йохан» и «Юри», названные в честь главнокомандующего армии ЭР Йохана Лайдонера и члена Комитета спасения Эстонии Юри Вильмса.
Исторические трамваи вышли на линию из Кадриорга в соответствии с планом. В октябре прошлого года на трамвайной линии номер 3 первую поездку совершил ретро-трамвай «Константин» (Константин Пятс), сконструированный по образу трамваев, создававшихся в 1930-х на заводе «Двигатель». Перед Рождеством были выпущены на линию трамваи «Яан» (Яан Поска) и «Юлиус» (Юлиус Куперьянов), а сегодня, накануне столетия ЭР, – «Йохан» и «Юри». В скором времени к ним присоединится и шестой трамвай – с именем «Эрнст» (Эрнст Яааксон).
Председатель правления АО Таллиннский городской транспорт Энно Тамм заверил, что ретро-трамваи, носящие имена выдающихся политиков и общественных деятелей времен независимости, хорошо приняты горожанами и гостями Таллинна.
Для строительства ретро-трамваев был заключен договор с АО «Ühinenud Depood» в октябре 2016 г. Трамваи внешне копируют общественный транспорт первой половины прошлого века, но оснащены в соответствии с современными технологиями. Стоимость проектирования и изготовления шести ретро-трамваев около 4,5 миллионов евро.