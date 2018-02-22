пятница, 23 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Галерея: в Таллинне запустили ретро-трамваи

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

К столетию Эстонской Республики АО Таллиннский городской транспорт представило в Кадриорге ретро-трамваи «Йохан» и «Юри», названные в честь главнокомандующего армии ЭР Йохана Лайдонера и члена Комитета спасения Эстонии Юри Вильмса.

Исторические трамваи вышли на линию из Кадриорга в соответствии с планом. В октябре прошлого года на трамвайной линии номер 3 первую поездку совершил ретро-трамвай «Константин» (Константин Пятс), сконструированный по образу трамваев, создававшихся в 1930-х на заводе «Двигатель». Перед Рождеством были выпущены на линию трамваи «Яан» (Яан Поска) и «Юлиус» (Юлиус Куперьянов), а сегодня, накануне столетия ЭР, – «Йохан» и «Юри». В скором времени к ним присоединится и шестой трамвай – с именем «Эрнст» (Эрнст Яааксон).

Председатель правления АО Таллиннский городской транспорт Энно Тамм заверил, что ретро-трамваи, носящие имена выдающихся политиков и общественных деятелей времен независимости, хорошо приняты горожанами и гостями Таллинна. 

Для строительства ретро-трамваев был заключен договор с АО «Ühinenud Depood» в октябре 2016 г. Трамваи внешне копируют общественный транспорт первой половины прошлого века, но оснащены в соответствии с современными технологиями. Стоимость проектирования и изготовления шести ретро-трамваев около 4,5 миллионов евро.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ