Галерея: в Таллинне запустили ретро-трамваи

Исторические трамваи вышли на линию из Кадриорга в соответствии с планом. В октябре прошлого года на трамвайной линии номер 3 первую поездку совершил ретро-трамвай «Константин» (Константин Пятс), сконструированный по образу трамваев, создававшихся в 1930-х на заводе «Двигатель». Перед Рождеством были выпущены на линию трамваи «Яан» (Яан Поска) и «Юлиус» (Юлиус Куперьянов), а сегодня, накануне столетия ЭР, – «Йохан» и «Юри». В скором времени к ним присоединится и шестой трамвай – с именем «Эрнст» (Эрнст Яааксон).