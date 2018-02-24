Террас: двигателем инноваций Сил обороны служит все общество Эстонии

«Силы обороны должны смотреть в будущее и уметь использовать преимущества своего народа и страны. Двигателем наших инноваций служит все общество Эстонии, - отметил генерал Террас. - Уже сегодня возможна срочная служба в кибернетических войсках для тех, кто благодаря своей подготовке и смекалке может защищать Эстонию в киберпространстве».

По словам Терраса, оборонная промышленность Эстонии продолжает крепнуть и становится все более заметной. Результатом этого становится признание и появление партнеров по всему миру.

«Мы, Силы обороны, должны активнее внедрять технологии и решения нашей оборонной промышленности. Силы обороны Эстонии могут считаться ориентированными на будущее только в том случае, если мы знаем свои сильные и слабые стороны, - продолжил командующий Силами обороны. - В последние годы естественной частью жизни военнослужащих резерва стали учебные сборы. Нередко они происходят неожиданно, без предуведомления. Это очень нужная практика, ведь только в этом случае мы получаем четкую картину своей боеготовности».

Генерал напомнил, что в мае этого года пройдут крупнейшие учения ополчения Кайтселийт Siil-2018 ("Еж-2018"), в которых примут участие и ополченцы Кайтселийта, и женщины, и резервисты, и военнослужащие срочной службы, и профессиональные военные, а также подразделения союзников.

«Важно помнить, что учения – обычная составляющая системы государственной обороны. Участие в учениях встречает понимание семей, общин и работодателей защитников отечества. Это поддержка, которую очень высоко ценят и Силы обороны, и Кайтселийт», - сказал Террас.

По словам генерала, в деле защиты государства важна как самостоятельная обороноспособность, так и коллективная защита НАТО.

«Сила наших союзников кроется в их единстве. Это основа, на которой построен самый сильный за все времена военный союз. Для Эстонии это означает присутствие союзников. Это основа военного сдерживания. Тактическое подразделение сил НАТО в Тапа и воздушные патрули на авиабазе в Эмари, как и подразделения союзников, которые участвуют в проходящих в Эстонии учениях, стали повседневной частью работы Сил обороны. Это будни взаимодействия ближайших союзников», - напомнил Террас.

Сейчас в состав тактического подразделения Великобритании, помимо британцев, входят представители Королевства Дании и Исландии. Группа датчан, которые сейчас служат в Тапа, имеет такую же численность, что и датское добровольное подразделение, которое 4 апреля 1919 года пришло на помощь эстонцам в Освободительной войне: 189 бойцов.

«Мы благодарны союзникам, отправившим своих граждан в Эстонию. Это самый надежный способ защиты со стороны НАТО, - заявил Террас. - Со своей стороны, мы также находимся в курсе событий и готовы реагировать там, где ждут нашей помощи. Наши военные служат бок о бок с военнослужащими из Франции, Великобритании, США, Финляндии и многих других стран».

Как отметил командующий Силами обороны, ситуации, требующие военного вмешательства, наблюдаются во многих странах, окружающих Европу. Мы должны сохранять бдительность и готовность к сложным миссиям вдали от дома, подчеркнул Террас.

По его словам, защитники Эстонского Государства придают большое значение поддержке народа.