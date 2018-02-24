В Таллинне загорелся торговый центр Kristiine

В субботу вечером в торговом центре Kristiine в Таллинне произошло возгорание в межэтажном перекрытии первого и второго этажей.
Люди в происшествии не пострадали, об этом BNS сообщили в пресс-службе Пыхьяского отделения Спасательного департамента.
«Сигнал о задымлении в потолочной части в помещениях центра Kristiine поступил спасателям в субботу, в 20.41. Дым заметили в районе торгового бокса фирмы Tele2. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили источник возгорания в межэтажном перекрытии первого и второго этажей», - уточнили в пресс-службе.
«Спасатели погасили огонь с помощью обычного порошкового огнетушителя. Для этого им пришлось разобрать подвесной потолок. Сейчас они ведут поиски других возможных очагов возгорания», - добавил пресс-секретарь.
По данным пресс-службы, людей из здания центра эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал.
«Торговый центр Кристийне будет закрыт до конца дня в субботу», - добавил пресс-секретарь.