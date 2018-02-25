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Президент Мексики поругался с Трампом и отменил визит в США

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Дональд Трамп.

ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters

В ходе телефонного обсуждения строительства стены на границе с Мексикой президент Трамп "потерял контроль". Теперь мексиканский президент не поедет в США, сообщает dw.com.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отложил намеченный на февраль или март визит в США, подготовка к которому шла полным ходом. Это решение было принято после прошедшего 20 февраля 50-минутного телефонного разговора между мексиканским президентом и президентом США Дональдом Трампом, сообщило в субботу, 24 февраля, издание The Washington Post.

По данным издания, Трамп "потерял над собой контроль", обсуждая планы по строительству стены на границе с Мексикой. Энрике Пенья Ньето пытался убедить Трампа отказаться от заявлений о том, что мексиканские власти должны оплатить это строительство. Трамп, сообщает издание, не пошел навстречу мексиканскому коллеге. Ранее Энрике Пенья Ньето уже откладывал свой визит в США.

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