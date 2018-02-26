В Эстонии пустует четверть жилых помещений

Обжитых помещений было 537 000, три четверти из них площадью менее 80 квадратных метров, одна треть площадью 60-80 квадратных метров. Среди обжитых помещений больше всего двухкомнатных (32 процента) и трехкомнатных (30 процентов), сообщил Департамент статистики.

В 93 процентах обжитых помещений работал водопровод, в 88 процентах был туалет, в 84 процентах - ванна или душ, а в 70 процентах - центральное отопление. Все четыре удобства были в 68 процентах обжитых помещений.

С 2001 года в Эстонии построено 69 000 жилых помещений, то есть 10 процентов существующих жилых помещений. Доля новых жилых помещений выше среднего показателя по стране зафиксирована в уездах Харью, Тарту и Пярну.

По сравнению с 1922 годом, когда в Эстонии было 252 000 жилых помещений, их число выросло почти втрое.

В 2018 году Департамент статистики впервые публикует данные жилищного хозяйства, опираясь на данные эстонских регистров. Методика составлена в рамках подготовки к основанной на регистре переписи населения и жилых помещений 2020/2021.