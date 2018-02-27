Фото: стильное жилище в квартале бывшей фанерки

В продажу поступила четырехкомнатная квартира с высокими потолками, полностью реновированная и отделанная в скандинавском стиле. Исторический квартал сегодня предлагает все удобства для жизни требовательного горожанина. Просторные помещения, высокие потолки и огромные окна делают квартиры в перестроенном в жилое из промышленного здании очень привлекательными.

ФОТО: KV.EE

На первом уровне двухъярусной квартиры находятся: открытая кухня-гостиная, спальня с гардеробной и туалет с душевой. На верхнем этаже по обе стороны лестницы расположены две спальни.

ФОТО: KV.EE

Спальни достаточно светлые благодаря большим окнам. По желанию покупателя и по договоренности с продавцом в квартире может остаться вся мебель.

ФОТО: KV.EE

В центре жилого комплекса находится озелененный двор с местами для отдыха, а также детской площадкой для маленьких жителей квартала.