Фото: стильное жилище в квартале бывшей фанерки

В квартале бывшей фанерной фабрики Лютера ждет нового хозяина отличная четырехкомнатная квартира с историей, предлагает портал Kodu.
В продажу поступила четырехкомнатная квартира с высокими потолками, полностью реновированная и отделанная в скандинавском стиле. Исторический квартал сегодня предлагает все удобства для жизни требовательного горожанина. Просторные помещения, высокие потолки и огромные окна делают квартиры в перестроенном в жилое из промышленного здании очень привлекательными.
На первом уровне двухъярусной квартиры находятся: открытая кухня-гостиная, спальня с гардеробной и туалет с душевой. На верхнем этаже по обе стороны лестницы расположены две спальни.
Спальни достаточно светлые благодаря большим окнам. По желанию покупателя и по договоренности с продавцом в квартире может остаться вся мебель.
В центре жилого комплекса находится озелененный двор с местами для отдыха, а также детской площадкой для маленьких жителей квартала.
О квартале Лютера и об этой квартире найти информацию можно ЗДЕСЬ.