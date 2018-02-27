Бывшая советница Таави Ааса получила компенсацию в размере 5000 евро
27 февраля 2018 г., 12:12
Власти Таллинна решили выплатить компенсацию в размере 5145 евро бывшей советнице Таави Ааса Маймо-Лии Паловеэр, которая 20 февраля ушла со своего поста.
Для того, чтобы выплатить экс-советнице градоначальника компенсацию, мэрия Таллинна, обычно собирающаяся по средам, провела заседание в понедельник, передает Rus.err.
С учетом уплаты налогов отставка Паловеэр с поста советника обойдется столичному бюджету в 6884 евро.
Маймо-Лии Паловеэр работала советником Таави Ааса более четырех лет.