Машинист о несчастном случае в Таллинне: это крайне опасное место!

«Место крайне опасное, скорость поездов на данном участке может достигать девяноста километров в час, вдобавок переход расположен на кривом участке», - рассказывает машинист.

Он отмечает, что пассажирские поезда сейчас ходят очень тихо и узнать о приближении поезда пешеход может только по звуковым сигналам, которые подают при приближении машинисты.

По словам машиниста, не всегда можно правильно определить, с какой стороны приближается состав, особенно если у человека есть проблемы со слухом. Таким образом, если человек проигнорировал или не услышал звуковой сигнал, увеличивается риск попасть под колеса, поскольку поезд появляется в поле зрения пешехода в последний момент.