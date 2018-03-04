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Машинист о несчастном случае в Таллинне: это крайне опасное место!

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Железнодорожный переход, где погибла 29-летняя женщина.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Вчера вечером в Таллинне неподалеку от железнодорожного переезда Веэренни произошел трагический несчастный случай: 29-летняя женщина попала под поезд и погибла. В редакцию Rus.Postimees написал пожелавший остаться анонимным машинист поезда, который отметил, что данный переезд — очень опасное место.

«Место крайне опасное, скорость поездов на данном участке может достигать девяноста километров в час, вдобавок переход расположен на кривом участке», - рассказывает машинист.

Он отмечает, что пассажирские поезда сейчас ходят очень тихо и узнать о приближении поезда пешеход может только по звуковым сигналам, которые подают при приближении машинисты.

По словам машиниста, не всегда можно правильно определить, с какой стороны приближается состав, особенно если у человека есть проблемы со слухом. Таким образом, если человек проигнорировал или не услышал звуковой сигнал, увеличивается риск попасть под колеса, поскольку поезд появляется в поле зрения пешехода в последний момент.

«Раньше ситуация была несколько лучше, так как переезд был оснащен сигнализацией. Люди могли узнать о приближении поезда по светофорам и стоящим у переезда машинам, - объясняет машинист. - Многие машинисты стараются проезжать этот участок на скорости ниже разрешенной, так как знают о возможной опасности».

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