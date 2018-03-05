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Cборную России продержали четыре часа на таможне в Пскове из-за ящика медикаментов

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ФОТО: Lauri Kulpsoo

Юниорскую сборную России по биатлону, возвращавшуюся с чемпионата мира в Отепя, продержали четыре часа на таможне в Пскове из-за ящика медикаментов.

«Там лежали тонометры, весы, дежурный набор медикаментов и прочие необходимые для спорта вещи. Претензия таможни состояла в том, что все это не было задекларировано. Хотя, когда мы въезжали в Эстонию через Ивангород никто не сказал, что это необходимо.

Врачам пришлось вернуться в ту гостиницу, где останавливались спортсмены и оставить ящики там. Сейчас врачи уже в России, и теперь мы думаем, как вернуть медикаменты. Я застал железный занавес в СССР. Я бы не удивился, что нас не впустили в Эстонию, но нас не впустили в Россию», – рассказал глава медиа-службы СБР Константин Бойцов в интервью каналу "360 Подмосковье"

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