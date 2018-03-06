Власти Нарвы недовольны собачьими «минами» в городе

Молодой архитектор Иван Сергеев занимает важную должность в Нарвской горуправе с 2016 года, до этого он учился и работал в крупных мировых центрах по обе стороны Атлантики. Собачьи какашки под ногами в Нарве возмущают его до глубины души: «Это ненормально!». Но Сергеев уверен, что штрафами проблему неубранных собачьих отходов не решить, штрафы - последняя мера. «Каким-то образом в Таллинне без штрафов люди поняли, поймут и в Нарве», - надеется он на перспективность мягкого воздействия на сограждан.

«Самое ужасное, что это, - архитектор показывает на мимоходом снятые фотографии с собачьими кучами на снегу, - сделано на территории квартирного товарищества, то есть на частной территории, где играют их же дети, которые должны „купаться“ во всей этой красоте!»

Старший специалист по охране правопорядка в структуре Нарвской горуправы Дмитрий Дьяков напомнил, что городские правила содержания собак и кошек действуют с 2003 года. Там в разделе обязанностей владельца собаки или кошки прямо сказано: сразу убрать загаженное собакой или кошкой место на лестничной клетке, улице, в парке, зеленой зоне или прочее публичное место.

Однако по факту контроль вести некому, меры воздействия на нарушителей не предусмотрены ни в самих правилах, ни в государственных законах. Дьяков напомнил, что в 2015 году в Эстонии была проведена реформа пенитенциарного права и в результате многие деяния были исключены из составов преступлений и административных правонарушений. С той поры положение таково, что любые нарушения правил содержания собак и кошек могут наказываться штрафом только в случае, если был причинен материальный ущерб или вред здоровью.

«Соответственно, если вы шли по улице, а собака напала и прокусила вам руку или порвала вам одежду, тогда образуется состав проступка. Если же ваш сосед гуляет с собакой и она сделала свои дела не там, где можно, от этого никакого ущерба нет - и нет состава проступка, поэтому ни полиция, ни местное самоуправление в этом случае вмешаться не могут», - признал Дьяков.

Он заметил, что лично ему это все тоже не по нраву, однако такова воля законодателя: некоторые вещи и явления не могут наказываться по закону, но должны стать общественно порицаемыми: «Делать это - неприлично».

Говоря же о законной возможности наказания в редких случаях, Дьяков привел пример одного многоквартирного дома, в котором владелец собаки регулярно выгуливал ее прямо в подъезде, из-за чего пришла в негодность стена из гипсокартона. Квартирному товариществу пришлось потратить 400 евро на ремонт - и с этим образовался конкретный материальный ущерб, дело о котором находится сейчас в производстве.

Правила содержания собак и кошек в городе Нарва образца 2003 года несовершенны и устарели настолько, что по воле местных властей их давно убрали с официальной интернет-страницы Нарвы. Но чисто формально действовать они продолжают, то есть по-прежнему как бы требуют от владельцев прибираться за своими питомцами.

В 2013 году Нарвское городское собрание рассматривало проект нового порядка в данной сфере жизни, но до его принятия дело так и не дошло. В ту пору главными обсуждаемыми темами были - организация зон выгула собак и отмена требования вносить собаку в регистр, который так и не создали. Все те проблемы по сей день не потеряли своей актуальности, однако теперь дополнительно озвучена тема собачьих какашек на улицах, о чем начали говорить уже в контексте того, что Нарва претендует на титул культурной столицы Европы в 2024 году.