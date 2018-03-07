Таллиннский аэропорт был поставлен на уши из-за неудачной шутки одного из пассажиров

По словам руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Иво Утсара, вчера, 6 марта, на стойке регистрации 64-летний мужчина сообщил, что у него в багаже есть предмет в форме мины. Сотрудница аэропорта вызвала на место охрану, поскольку того требует инструкция. Также на место прибыли полицейские и саперы.

Во время дачи показаний полиции мужчина сообщил, что имело место неудачная шутка. Он заверил, что не хотел своими действиями спровоцировать кризисную ситуацию.

По словам Утсара, нестабильная обстановка в мире обязывает их относиться к подобным ситуациям со всей серьезностью.

«Со своей стороны мы понимаем людей. Они могут быть немного возбуждены, испытывать стресс перед перелетом», - сказал Утсар, а также отметил, что по этой причине некоторым пассажирам вполне обычный вопрос сотрудника аэропорта может показаться лишним или личным.

По словам Утсара, иногда люди выражают свое недовольство в виде неуместных шуток, говоря, что у них в багаже оружие или бомба. «Отвечающие за обеспечение безопасности ведомства в таких ситуациях действуют очень решительно», - отметил он.

Поскольку обеспечение безопасности в аэропорту играет важную роль, в случае малейших подозрений сотрудники обязаны проверять поступившую информацию. Любая мелочь, оставшаяся без внимания, может привести к трагическим последствиям.

Утсар пояснил, что для проверки информации о возможной угрозе задействуют имеющий специальную подготовку человеческий ресурс. Чтобы быстро установить все обстоятельства инцидента, к работе привлекается большое количество людей.

«Такая шутка доставит неудобства и самому пассажиру: опоздает на рейс, должен будет давать показания в полиции. Также в аэропорту могут приостановить вылеты, что доставит неудобства другим пассажирам», - добавил Утсар.

В полиции напоминают, что аэропорт – не место для шуток о бомбах или оружии. На такие вызовы стражи порядка реагируют большими силами.