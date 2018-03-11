За год увеличилось число пассажиров Transaviabaltika

Рене Муст из Transviabaltika пояснил, что в феврале авиакомпании пришлось отменить три рейса из-за неблагоприятной погоды на Кярдласком аэродроме. Муст отметил, что чувствительность Кярдлаского аэродрома к погодным условиям является для авиакомпании серьезной проблемой и что вместо запланированных 48 рейсов в Кярдла совершили всего 45.

Несмотря на связанные с погодой проблемы число пассажиров на сообщении с Кярдла увеличилось. За год также увеличилось число пассажиров линии с Курессааре. В феврале прошлого года Transaviabaltika обслужила на сообщении с крупными островами 1438 пассажиров – 1009 на линии с Курессааре и 429 на линии с Кярдла.

В феврале этого года линией Таллинн-Курессааре-Таллинн воспользовались 1167 пассажиров. Средняя заполняемость составила 64 процента. Линией Таллинн-Кярдла-Таллинн воспользовались 579 пассажиров, всего состоялось 45 из 48 запланированных рейсов. Средняя заполняемость прошедших рейсов составила 34 процента. Всего авиакомпания обслужила 1746 пассажиров.