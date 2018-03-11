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За год увеличилось число пассажиров Transaviabaltika

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ФОТО: Eero Vabamägi

Согласно статистике авиакомпании, в феврале авиалиниями воспользовалось на 308 пассажиров больше, чем за февраль прошлого года. В феврале совершили 48 рейсов в Курессааре, а три рейса на Хийумаа пришлось отменить из-за неблагоприятной погоды.

Рене Муст из Transviabaltika пояснил, что в феврале авиакомпании пришлось отменить три рейса из-за неблагоприятной погоды на Кярдласком аэродроме. Муст отметил, что чувствительность Кярдлаского аэродрома к погодным условиям является для авиакомпании серьезной проблемой и что вместо запланированных 48 рейсов в Кярдла совершили всего 45.

Несмотря на связанные с погодой проблемы число пассажиров на сообщении с Кярдла увеличилось. За год также увеличилось число пассажиров линии с Курессааре. В феврале прошлого года Transaviabaltika обслужила на сообщении с крупными островами 1438 пассажиров – 1009 на линии с Курессааре и 429 на линии с Кярдла.

В феврале этого года линией Таллинн-Курессааре-Таллинн воспользовались 1167 пассажиров. Средняя заполняемость составила 64 процента. Линией Таллинн-Кярдла-Таллинн воспользовались 579 пассажиров, всего состоялось 45 из 48 запланированных рейсов. Средняя заполняемость прошедших рейсов составила 34 процента. Всего авиакомпания обслужила 1746 пассажиров.

С учетом сезона для линии Таллинн-Курессааре-Таллинн характерно меньшее число пассажиров с понедельника по четверг, по пятницам и воскресеньям рейсы Таллинн-Курессааре и Курессааре-Таллинн обычно заполнены на 95 процентов.

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