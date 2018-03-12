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Видео: вертолет рухнул в судоходный пролив между Манхэттеном и Бруклином

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ФОТО: AP / Scanpix

В Нью-Йорке в воскресенье вечером по местному времени (в ночь на понедельник по Москве) потерпел крушение вертолет. Судя по видеозаписи, которую опубликовал в Twitter один из местных жителей, воздушное судно рухнуло в судоходный пролив Ист-Ривер, отделяющий районы Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Куинса, пишет Newsru.com.

В результате крушения погибли два человека, сообщает Fox News. На борту находились шесть человек, включая пилота. Об этом сообщили начальник Управления полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил и начальник службы пожарной охраны мегаполиса Дэниел Нигро на пресс-конференции, организованной на набережной Манхэттена.

Как информировал шеф полиции Нью-Йорка, вертолет совершил жесткую посадку и полностью затонул. "Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей", - уточнил О'Нил. По его словам, в спасательной операции принимали участие полицейские, водолазы и сотрудники Береговой охраны США.

Расследованием причин и обстоятельств катастрофы займется Национальное управление по безопасности на транспорте. Его группа прибудет в Нью-Йорк в понедельник. По данным Федерального авиационного управления США, Eurocopter AS350 упал в пролив Ист-Ривер рядом с островом Рузвельта. Есть сведения от пилота другого вертолета, который видел Eurocopter AS350 и дым, струившийся из его двигателя.

Портал Spectrum News NY1 сообщает, что инцидент произошел к северу от небольшого острова Рузвельт, расположенного посреди пролива.

Журналисты отмечают, что погода в момент крушения была благоприятной, небо чистое, сила ветра - не более 15 километров в час. Температура воздуха - около плюс 6 градусов по Цельсию.

Представитель пресс-службы мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс заявил, что градоначальник уже проинформирован об инциденте. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

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