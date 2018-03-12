Опекунам взрослых инвалидов хотят добавить к оплачиваемому отпуску пять дней

Комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила законопроект, дающий право получить дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск по уходу за взрослым человеком с глубоким недугом. Комиссия приняла решение направить законопроект на первое чтение.

Председатель комиссии Хельмен Кютт отметила, что законопроект мотивирует человека, ухаживающего за близким с подобными проблемами, продолжать ходить на работу или искать работу. "Дополнительный отпуск дает работнику возможность посещать врача с лицом с глубоким недугом, организовывать уход или просто находиться рядом с этим человеком", – сказала Кютт.