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Опекунам взрослых инвалидов хотят добавить к оплачиваемому отпуску пять дней

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Инвалидная коляска. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Комиссия Рийгикогу по социальным делам поддержала предложение Министерства социальных дел увеличить оплачиваемый отпуск на пять дней людям, на чьем попечении находятся инвалиды, передает Rus.Err.

Комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила законопроект, дающий право получить дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск по уходу за взрослым человеком с глубоким недугом. Комиссия приняла решение направить законопроект на первое чтение.

Председатель комиссии Хельмен Кютт отметила, что законопроект мотивирует человека, ухаживающего за близким с подобными проблемами, продолжать ходить на работу или искать работу. "Дополнительный отпуск дает работнику возможность посещать врача с лицом с глубоким недугом, организовывать уход или просто находиться рядом с этим человеком", – сказала Кютт.

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