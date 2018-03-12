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  • Перед зданием парламента прошла акция протеста сторонников референдумов

Перед зданием парламента прошла акция протеста сторонников референдумов

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Здание Рийгикогу. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Несколько десятков человек собрались перед парламентом и потребовали от депутатов предоставить народу право законодательной инициативы. Участники акции, организованной объединением Terve Eesti, желают, чтобы у народа появилась возможность инициировать законы и референдумы, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Тысячи эстонских граждан чувствуют, что от них ничего не зависит, а нужно, чтобы каждый из нас чувствовал, что он тоже важен и его голос не только на выборах парламента считается, а ежедневно", - говорит евродепутат Индрек Таранд.

"Организация референдумов в обход парламента может привести к повторению событий, произошедших в Эстонии в 1933 году. Тогда как раз в порядке народной законодательной инициативы была одобрена конституция, которая положила конец демократии в Эстонии", - говорит член конституционной комиссии Рийгикогу Март Нутт (Союз Отечества и Res Publica).

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