Контрольная тропа для охраны границы с Россией нарушит покой в заповедниках

С 2016 года власти определяют, в какой степени можно навредить природе, ведь тропа должна пройти через пару заповедников. Об этом сегодня подробно рассказывает ида-вируская уездная газета "Северное побережье".

По данным газеты, в зоне влияния проходящей через заповедники Пухату и Струуга патрульной тропы вдоль реки Нарвы находятся четыре охраняемых вида растений и два вида животных, вдобавок охраняемые биоценозы на территориях Natura. Все вместе это предполагает необходимость оценки влияния на окружающую среду и предложение смягчающих мер.

В августе 2016 года фирма Piiber Projekt ходатайствовала перед Иллукаской волостью о выдаче условий проектирования, чтобы на восточной границе Эстонии вдоль отрезка реки Нарвы между Нарва-Йыэсуу и Васкнарвой смогли построить патрульную тропу и все с этим связанное (подъездные пути, мостки, сектора наблюдения и пр.). Волостное управление отказалось выдавать такие условия и отдало проектировщику распоряжение составить предварительную оценку влияния эскизного проекта на окружающую среду, на основании которой будет возможно принять решение о необходимости в оценке влияния на окружающую среду.

В конце того же года Департамент полиции и погранохраны представил волости предварительную оценку влияния на окружающую среду, подготовленную фирмой Hendrikson & Ko. На основании этого управление новой объединенной Алутагузеской волости сочло необходимым инициировать оценку влияния проекта на окружающую среду, для чего запросило мнения ведомств, связанных с охраной окружающей среды. "Нет, этот проект не застопорился, он постоянно находился в производстве в бывшем Иллукаском волостном управлении. Тропа длинная и проходит по очень уязвимым зонам, поэтому это сложный объект. Тем более что по сей день точно не ясно ни местоположение трассы, ни то, как ее будут строить", - прокомментировал специалист Алутагузеского волостного управления по окружающей среде Мартин Миллер.

Согласно предварительной оценке, строительству планируемой патрульной тропы будет сопутствовать не поддающееся смягчению неблагоприятное влияние на природоохранные цели заповедника Пухату. Поскольку на территории Natura такие действия не разрешены, то нужно отказаться от этого варианта или искать альтернативы.

Патрульная тропа также проходит по местам произрастания нескольких охраняемых видов растений, в связи с чем требуется инвентаризация для более точной оценки этого влияния.

Для того чтобы патрульная тропа не представляла угрозы для расположенных вдоль тропы на территории заповедника Струуга пойменных лугов, необходимо проложить под насыпью водопропускные трубы, чтобы во время половодья отводить воду с пойменных лугов.

Согласно предварительной оценке строительство патрульной тропы на территории как ландшафтного заповедника Струуга, так и заповедника Пухату без нарушения действующих на этих территориях охранных предписаний невозможно. Это означает, что в части обоих заповедников необходимо инициировать изменение охранного предписания.

Как пишет "Северное побережье", Алутагузеское волостное управление в проекте своего распоряжения считает необходимым провести как минимум восемь исследований. Необходимо уточнить места произрастания двух охраняемых видов растений и оценить влияние на них близости тропы. В части двух видов растений нужно провести инвентаризацию там, где патрульная тропа проходит по местам произрастания. Также следует оценить влияние на окружающую среду, которое может возникнуть в ходе сноса существующих водопропускных труб, мостков и иных сооружений и строительства новых мест пересечения. Следует выяснить необходимость очистки рек и каналов, впадающих в реку Нарву. Оценить влияние на водный режим пойменных территорий и нижних течений реки Яама и ручья Кароли в результате поперечного заграждения в русле реки Нарвы. Изучить влияние планируемых работ на связанные с рекой Нарвой важные места обитания фауны рыб.