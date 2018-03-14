Трамп объявил космос полем боя и анонсировал создание в армии США Космических сил

Трамп выступал на базе перед морскими пехотинцами. Он сказал, что "космос - это тоже [потенциальное] поле боя, такое же, как суша, воздух и море".

"Я сказал: может быть, нам нужна новая сила. [Сначала] я не думал об этом серьезно, однако теперь считаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические силы. Потрясающе", - заявил глава Белого дома.

Слова Трампа прокомментировали в России. "Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", - написал в Twitter вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Напомним, ранее Москва неоднократно называла недопустимым размещение любого рода оружия в космическом пространстве, пишет Newsru.com. В сентябре 2017 года Россия и Китай по итогам саммита БРИКС представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, в котором заявили, что "космическое пространство должно быть свободным для исследования и использования всеми государствами в мирных целях на основании принципа равенства в соответствии с нормами международного права".

В проекте говорится о недопустимости размещения в космическом пространстве оружия любого рода, а также применения силы. Между тем национальная стратегия США предусматривает соперничество с РФ и КНР. В Вашингтоне уже не первый год говорят об угрозе российских и китайских космических разработок. Так, в 2017 году глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что РФ и КНР разрабатывают оружие, направленное против военных объектов США в космосе, сообщал сайт Пентагона.

Что касается возможности применения силовых мер в космосе, то она была предусмотрена американскими военными еще в 2009 году документом "Космические операции" , выпущенным объединенным комитетом начальников штабов Вооруженных сил США.

Кроме того, как отмечал ранее МИД РФ, с 2012 года США рьяно поддерживают проект кодекса поведения в космосе, положения которого дают право одному государству на несанкционированные, надъюрисдикционные односторонние силовые действия в отношении космических аппаратов других стран.