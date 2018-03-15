Впереди Европы всей: жители Эстонии скупают новые автомобили, как перед концом света

В Латвии продажи новых легковых автомобилей выросли в феврале на 6,5 процента до 1254 единиц, за два месяца было продано 2783 автомобиля, на 6,1 процента в годовом сравнении, сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве февральские продажи автомобилей сократились на 2,3 процента до 1605 автомобилей, но продажи за два месяца выросли в годовом сравнении на 7,1 процента до 3716 единиц.

В ЕС в целом в феврале было продано 1,1 млн новых автомобилей, это рекордно высокий показатель за февраль с 2008 года. За два месяца было продано 2,4 млн автомобилей. Оба показателя выросли в годовом сравнении на 4,3 и 5,8 процента соответственно.