Профессор МГИМО: Собчак и Грудинин привлечены для интриги. Явлинский чувствует себя последним демократом

Руководитель кафедры по связям с общественности Московского государственного института международных отношений при Министерстве иностранных дел, профессор Валерий Соловей считает, что нынешний новый срок станет для Владимира Путина последним. Однако потенциального приемника нет.
-Зачем Кремлю нужны эти выборы и почему так важен процент участия в них? Почему не может быть пожизненный лидер, как, например, в Китае?
- Хороший вопрос, я уверен, что в Кремле все чаще задумываются над этим. Но есть две причины, по которым это невозможно. Во-первых, Россия не то чтобы предана демократии, но существует правило хорошего тона: все развитые страны используют выборы. Неважно, что внутри выборов, использовать их необходимо. Во-вторых, в обществе чувствуется усталость от Путина. Главная эмоция, которую испытывают люди в российском обществе это понимание безальтернативности действующего президента и усталость от него. Моральная и психологическая усталость от его бессменного лидерства.
Почему беспокоятся о высокой явке? Дело в том, что администрация президента хочет сделать ему приятное; показать, что в последний срок своего правления он не менее популярен, чем в первый. Показать, что общество очень благодарно ему за присоединение Крыма к России, что оно высоко оценивает его внутреннюю и внешнюю политику. Администрация президента стремиться подчеркнуть, что общество лояльно президенту.
-Как вы полагаете, это последний срок Путина? Или есть потенциальный преемник?
- Я убежден в том, что этот срок для Путина - последний. В этом убеждены и все те, кого называют российской элитой. Потенциального преемника, насколько мне известно, нет.
-Почему в выборах уже 20 лет участвуют, например, Явлинский и Жириновский? Что им это дает?
- Жириновскому - ощутимые материальные дивиденды. Явлинскому - символические, он чувствует себя последним демократом.
- Почему на выборы выходит Ксения Собчак? Будет ли она активно участвовать в российской политике и после выборов?
- Во-первых, Собчак работает на свою репутацию, она стремиться показать мировой общественности, что в России есть либерально настроенные кандидаты, которые настаивают на том, что Крым - это не Россия, которые смело критикуют президента и действующую власть. Вторая причина - попытка создать интригу: избирателя легче привлечь на выборы, если в выборах есть какая-то интрига. С этой задачей Ксения Анатольевна справиться не смогла: по социологическим опросам, ее участие в выборах повышало явку всего на 1-2%. В третьих, Собчак пытается нейтрализовать потенциальный электорат Алексея Навального и число молодежи. На первых порах эта цель была достигнута. Я говорил со многими молодыми людьми, они готовы проголосовать за Ксению Собчак, но осталось ощущение, что они разочарованы ее кампанией. Эти три мотива определили ее участие в выборах.
Будет ли Ксения Собчак участвовать в российской политике и дальше - зависит от результатов выборов. Насколько мне известно, у нее три опции. Первая - остаться в политике, создать и возглавить либеральную партию, вторая опция - получить передачу на одном из центральных телеканалов прайм-тайм, и, в-третьих, пойти вице-президентом по медиакоммуникациям в одну из государственных корпораций.
- В чем секрет Грудинина? Никто не знал о нем, но довольно большая часть людей оказалась готова голосовать за «кандидата из народа».
- Точно неизвестно, насколько велика доля тех, кто готов за него голосовать. Я полагаю, что для создания предвыборной интриги, доля его потенциальных сторонников преувеличена. Но наличие Грудинина, как локального феномена, а не как человека, способного бросить вызов Путину, указывает на то, что в обществе созрела потребность в альтернативе Владимиру Владимировичу. И Грудинин умело этим воспользовался, это главная причина его популярности.
- Много говорили об участии Алексея Навального в предстоящих выборах. Но его вовсе лишили возможности участвовать. В чем он ошибся?
- Ни в чем не ошибся, в рамках своей стратегии он действовал последовательно и логично. Решение о том, чтобы не допустить его к выборам, было принято еще в феврале прошлого года. Он пытался что-либо изменить, предложить собственную повестку. Еще весной 2017 года он был на волне, особенно когда вышел фильм «Он вам не Димон». Но осенью прошлого года Навальный потерял инициативу, его способность выдвигать политическую повестку была подорвана. И сейчас его повестки носят скорее медийный характер. У него не было и плана «Б» тоже.
- Резонансным стало выступление Путина, во время которого он рассказал о супероружии России. При новом сроке Путина будет ли у России возможность выйти из изоляции, договориться с Западом и Украиной, улучшить свое положение.
- Такая вероятность существует, но, насколько я понял по настроениям Кремля, никто не делает на это ставку. Россия будет следовать тем курсом, который очертил Путин. Этот курс будет не очень конфронтационным, но конфронтационная риторика будет сохраняться. Российская элита воспринимает действия Запада как попытку подорвать действующий режим. В последних своих интервью Путин только укрепил ту линию, которую сформулировал во время своего выступления. Никаких оснований для перемен нет. Но российская элита недовольна, никто не хочет драматических ухудшений в отношениях с Западом.