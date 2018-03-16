Профессор МГИМО: Собчак и Грудинин привлечены для интриги. Явлинский чувствует себя последним демократом

-Зачем Кремлю нужны эти выборы и почему так важен процент участия в них? Почему не может быть пожизненный лидер, как, например, в Китае?

- Хороший вопрос, я уверен, что в Кремле все чаще задумываются над этим. Но есть две причины, по которым это невозможно. Во-первых, Россия не то чтобы предана демократии, но существует правило хорошего тона: все развитые страны используют выборы. Неважно, что внутри выборов, использовать их необходимо. Во-вторых, в обществе чувствуется усталость от Путина. Главная эмоция, которую испытывают люди в российском обществе это понимание безальтернативности действующего президента и усталость от него. Моральная и психологическая усталость от его бессменного лидерства.

Почему беспокоятся о высокой явке? Дело в том, что администрация президента хочет сделать ему приятное; показать, что в последний срок своего правления он не менее популярен, чем в первый. Показать, что общество очень благодарно ему за присоединение Крыма к России, что оно высоко оценивает его внутреннюю и внешнюю политику. Администрация президента стремиться подчеркнуть, что общество лояльно президенту.

-Как вы полагаете, это последний срок Путина? Или есть потенциальный преемник?

- Я убежден в том, что этот срок для Путина - последний. В этом убеждены и все те, кого называют российской элитой. Потенциального преемника, насколько мне известно, нет.

-Почему в выборах уже 20 лет участвуют, например, Явлинский и Жириновский? Что им это дает?

- Жириновскому - ощутимые материальные дивиденды. Явлинскому - символические, он чувствует себя последним демократом.

- Почему на выборы выходит Ксения Собчак? Будет ли она активно участвовать в российской политике и после выборов?

- Во-первых, Собчак работает на свою репутацию, она стремиться показать мировой общественности, что в России есть либерально настроенные кандидаты, которые настаивают на том, что Крым - это не Россия, которые смело критикуют президента и действующую власть. Вторая причина - попытка создать интригу: избирателя легче привлечь на выборы, если в выборах есть какая-то интрига. С этой задачей Ксения Анатольевна справиться не смогла: по социологическим опросам, ее участие в выборах повышало явку всего на 1-2%. В третьих, Собчак пытается нейтрализовать потенциальный электорат Алексея Навального и число молодежи. На первых порах эта цель была достигнута. Я говорил со многими молодыми людьми, они готовы проголосовать за Ксению Собчак, но осталось ощущение, что они разочарованы ее кампанией. Эти три мотива определили ее участие в выборах.