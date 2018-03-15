Коварный номерок заставил пожилую даму несколько часов ждать очереди в паспортный стол

13 марта около 11 утра в паспортный стол Департамента полиции и погранохраны пришла дама, которая взяла номерок и стала ждать своей очереди. В зале ожидания было много народа, движение было плотным, на табло то и дело высвечивались номера, которые вызывали новых клиентов. Дама терпеливо следила за табло и все ждала и ждала своей очереди.

Когда наконец пробило 16 часов, она поднялась со скамейки и подошла к столу информации. «Доченька, когда же наступит моя очередь?», - поинтересовалась она после пяти часов ожидания и протянула сотруднице номерок с числом 690.