четверг, 15 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Коварный номерок заставил пожилую даму несколько часов ждать очереди в паспортный стол

Коварный номерок заставил пожилую даму несколько часов ждать очереди в паспортный стол

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тот самый номерок.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны опубликовала на своей Facebook-страничке историю о самой терпеливой клиентке, которую когда-либо видели в полиции.

13 марта около 11 утра в паспортный стол Департамента полиции и погранохраны пришла дама, которая взяла номерок и стала ждать своей очереди. В зале ожидания было много народа, движение было плотным, на табло то и дело высвечивались номера, которые вызывали новых клиентов. Дама терпеливо следила за табло и все ждала и ждала своей очереди.

Когда наконец пробило 16 часов, она поднялась со скамейки и подошла к столу информации. «Доченька, когда же наступит моя очередь?», - поинтересовалась она после пяти часов ожидания и протянула сотруднице номерок с числом 690.

Тут-то и выяснилось, что клиентка все время держала номерок наоборот, и ее номер был 069. В высшей степени терпеливая дама рассмеялась и сказала: вот что происходит, когда дома забудешь очки…

Читать также

Актуально

НАВЕРХ