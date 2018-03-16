Шоковое наказание: пьяного водителя без прав отправили за решетку

Пьяный водитель ехал на автомобиле Nissan Almera с прицепом, когда потерял управление над машиной и прицеп перевернулся на дорожное ограждение.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Прибывшая на место полиция, зафиксировала у Андрея опьянение в 2,8 промилле. Также у него не было водительских прав.

Уже на следующий день Андрей предстал перед Пярнуским уездным судом. В рамках договорного производства он был приговорен к году и шести месяцам тюрьмы, из которых в рамках шокового наказания он проведет за решеткой четыре месяца.

В течение года и восьми месяцев испытательного срока он должен будет участвовать в социальной программе и отчитываться перед сотрудником службы пробации. Также в течение испытательного срока он не имеет права употреблять алкоголь. При вынесении приговора учитывали, что Андрей повторно попался за рулем в нетрезвом виде.