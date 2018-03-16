Шоковое наказание: пьяного водителя без прав отправили за решетку

27 февраля в 12.45 в Пярнумаа на шоссе Валга-Уулу 51-летний Андрей сел за руль в таком сильном алкогольном опьянении, что попадание в аварию было лишь вопросом времени, пишет Pärnu Postimees.
Пьяный водитель ехал на автомобиле Nissan Almera с прицепом, когда потерял управление над машиной и прицеп перевернулся на дорожное ограждение.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Прибывшая на место полиция, зафиксировала у Андрея опьянение в 2,8 промилле. Также у него не было водительских прав.
Уже на следующий день Андрей предстал перед Пярнуским уездным судом. В рамках договорного производства он был приговорен к году и шести месяцам тюрьмы, из которых в рамках шокового наказания он проведет за решеткой четыре месяца.
В течение года и восьми месяцев испытательного срока он должен будет участвовать в социальной программе и отчитываться перед сотрудником службы пробации. Также в течение испытательного срока он не имеет права употреблять алкоголь. При вынесении приговора учитывали, что Андрей повторно попался за рулем в нетрезвом виде.
Напомним, что 1 ноября 2017 года вступили в силу одобренные Рийгикогу изменения в Пенитенциарном кодексе: судья должен в любом случае приговорить к шоковому тюремному заключению пьяного водителя, который спровоцировал тяжелое ДТП, или повторно попался за рулем в нетрезвом виде.