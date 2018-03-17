Цены на топливо в Таллинне и Вильнюсе снизились, а в Риге не меняются уже более двух месяцев

Несмотря на снижение самый дорогой в странах Балтии бензин 95-й марки был в Таллинне, на втором месте Рига, на третьем - Вильнюс. Самое дорогое дизельное топливо было в Таллинне, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на автозаправках "Circle K" цена 95-го бензина уже десятую неделю подряд составляет 1,272 евро за литр, цена дизельного топлива не менялась уже семь недель и составляет 1,192 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправках "Circle K" 95-й бензин подешевел на 0,4% - до 1,2 евро, дизтопливо - на 0,4% до 1,131 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 1,7% - до 1,277 и 1,257 евро за литр соответственно.