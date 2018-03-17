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  • Цены на топливо в Таллинне и Вильнюсе снизились, а в Риге не меняются уже более двух месяцев

Цены на топливо в Таллинне и Вильнюсе снизились, а в Риге не меняются уже более двух месяцев

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Автозаправочная станция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Õhtuleht

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Таллинне и Вильнюсе снизились, а в Риге не меняются уже на протяжении десяти недель, свидетельствуют обобщенные агентством BNS данные.

Несмотря на снижение самый дорогой в странах Балтии бензин 95-й марки был в Таллинне, на втором месте Рига, на третьем - Вильнюс. Самое дорогое дизельное топливо было в Таллинне, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на автозаправках "Circle K" цена 95-го бензина уже десятую неделю подряд составляет 1,272 евро за литр, цена дизельного топлива не менялась уже семь недель и составляет 1,192 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправках "Circle K" 95-й бензин подешевел на 0,4% - до 1,2 евро, дизтопливо - на 0,4% до 1,131 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 1,7% - до 1,277 и 1,257 евро за литр соответственно.

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Риге и Таллинне не изменились и составили соответственно 0,565 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,5% - до 0,549 евро за литр.

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