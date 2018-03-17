В России полиция задерживает сторонников Навального

В Санкт-Петербурге задержан муниципальный депутат Даниил Кен, тоже являющийся сторонником Навального. В одной из территориальных избирательных комиссий он собирался подать уведомление о назначении его членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Председатель ТИК вызвал полицию - по его словам, депутат собирался устроить драку. О преследованиях сторонников Навального - задержаниях и изъятии листовок - сообщают из Тюмени и Калининграда.

Не допущенный к участию в президентских выборах Навальный призывает их к бойкоту. "Посмотрите и еще раз скажите себе: я не хочу быть частью этого. Мне не нужны выборы без выбора. Я не буду голосовать ни за Путина, ни за тех, кого Путин выбрал себе в спарринг-партнеры. Бойкот. Забастовка", - написал он в субботу в своем Twitter.