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В России полиция задерживает сторонников Навального

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Алексей Навальный.

ФОТО: Evgeny Feldman/AP/Scanpix

Сразу из нескольких городов России в субботу, 17 марта, приходят сообщения о задержаниях сотрудников штабов и сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает dw.com.

В Новокузнецке задержан волонтер Федор Атаманченко, в Воронеже координатор местного штаба Павел Поташов, в Сочи - координатор местного штаба Константин Зыков и его жена Татьяна.

В Санкт-Петербурге задержан муниципальный депутат Даниил Кен, тоже являющийся сторонником Навального. В одной из территориальных избирательных комиссий он собирался подать уведомление о назначении его членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Председатель ТИК вызвал полицию - по его словам, депутат собирался устроить драку. О преследованиях сторонников Навального - задержаниях и изъятии листовок - сообщают из Тюмени и Калининграда.

Не допущенный к участию в президентских выборах Навальный призывает их к бойкоту. "Посмотрите и еще раз скажите себе: я не хочу быть частью этого. Мне не нужны выборы без выбора. Я не буду голосовать ни за Путина, ни за тех, кого Путин выбрал себе в спарринг-партнеры. Бойкот. Забастовка", - написал он в субботу в своем Twitter.

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