Беспилотный Uber распугает пешеходов огнями и звуками

Согласно поданной заявке, автомобили без водителя оснастят «довольно безумной», по выражению The Verge, иллюминацией. Так, Uber предлагает проецировать на лобовое стекло «виртуального водителя», который укажет пешеходам, как им следует двигаться. Кроме того, на зеркалах заднего вида предусмотрены мигающие стрелки, также указывающие направление движения для идущих по улице людей, передает «Лента.ру».

«По сути, автомобиль должен быть освещен, как Лас-Вегас, чтобы компенсировать отсутствие человека за рулем», — заключает The Verge. Также заявка на патент предполагает звуковые сигналы, идущие от беспилотного такси.

«Когда в машине присутствует реальный водитель, он может что-то крикнуть в окно или подать сигнал [пешеходу] кивком головы, — пояснил изданию один из разработчиков Uber Шон Чин. — Пока что у нас (в случае с беспилотными такси — прим. «Ленты.ру») нет готового решения, но мы работаем над тем, что может стать новым языком, который передаст людям информацию».