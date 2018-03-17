Собянин спрогнозировал "традиционное шоу провокаторов" в день выборов в Москве

Он пояснил: "Каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений. Правила таковы, что "мобильный избиратель" будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы. Поэтому, сколько бы отрывных талонов не получили эти ребята, проголосовать они смогут только один раз".

При этом Собянин отметил, что около 40 человек все-таки подали от трех до восьми заявлений на разных участках. "Видимо, они хотели проверить систему. Интересно, они так поступили ради ролика в YouTube или всерьез собираются организовать "карусели"? Не советую это делать. См. статью 142.2 УК РФ", - подчеркнул мэр.

По его словам, для помощи "добросовестно заблуждающимся гражданам", подавшим несколько заявлений о голосовании на разных участках, Мосгоризбирком разошлет СМС с разъяснением их ошибки и адресом единственного избирательного участка, где они смогут проголосовать. "Если, конечно, известен номер телефона конкретного человека", - добавил он.

Напомним, ранее на этой неделе оппозиционер Алексей Навальный заявил о схеме "грандиозного мухлежа" на выборах, рассказав, как сотруднику его штаба удалось за полчаса оформить сразу три заявления о голосовании по месту нахождения на трех разных участках в Москве. То есть, как считает политик, его соратник сможет проголосовать три раза.