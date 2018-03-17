Собянин спрогнозировал "традиционное шоу провокаторов" в день выборов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что "по сложившейся доброй традиции" в день выборов некоторые люди попытаются "устроить шоу", однако организовать реальные "карусели" будет невозможно. "Летний сезон в московских парках открывается 1 мая, вот тогда и можно будет покататься на каруселях", - отметил градоначальник в своем блоге, передает Newsru.com.
Он пояснил: "Каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений. Правила таковы, что "мобильный избиратель" будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы. Поэтому, сколько бы отрывных талонов не получили эти ребята, проголосовать они смогут только один раз".
При этом Собянин отметил, что около 40 человек все-таки подали от трех до восьми заявлений на разных участках. "Видимо, они хотели проверить систему. Интересно, они так поступили ради ролика в YouTube или всерьез собираются организовать "карусели"? Не советую это делать. См. статью 142.2 УК РФ", - подчеркнул мэр.
По его словам, для помощи "добросовестно заблуждающимся гражданам", подавшим несколько заявлений о голосовании на разных участках, Мосгоризбирком разошлет СМС с разъяснением их ошибки и адресом единственного избирательного участка, где они смогут проголосовать. "Если, конечно, известен номер телефона конкретного человека", - добавил он.
Напомним, ранее на этой неделе оппозиционер Алексей Навальный заявил о схеме "грандиозного мухлежа" на выборах, рассказав, как сотруднику его штаба удалось за полчаса оформить сразу три заявления о голосовании по месту нахождения на трех разных участках в Москве. То есть, как считает политик, его соратник сможет проголосовать три раза.
Портал "Медуза", впрочем, объяснил, что подобная схема не сработает, поскольку защита от "каруселей" происходит через государственную автоматизированную систему "Выборы". Система смотрит на время оформления заявления и выбирает самое первое - только оно по правилам ЦИК считается действительным. За два дня до выборов система разошлет во все избирательные комиссии три списка: кого исключить из списка избирателей, кого добавить, а кому здесь голосовать нельзя.