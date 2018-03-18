воскресенье, 18 марта 2018 г.
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  • Фото и видео: страшный пожар уничтожил промышленное здание

Фото и видео: страшный пожар уничтожил промышленное здание

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Вчера до полуночи вблизи Вильянди на хуторе Майсте открытым огнем полыхало промышленное здание, передает Sakala.

Спасательный департамент около двух часов ночи сообщил на своей странице в Twitter, что в здании находилась маленькая столярная мастерская, крыша которой полностью сгорела и обвалилась. Частично разрушена крыша 20-метровой пристройки.

По предварительным данным, пожар начался от находящейся вблизи здания теплицы.

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