Фото и видео: страшный пожар уничтожил промышленное здание
18 марта 2018 г., 9:56
Вчера до полуночи вблизи Вильянди на хуторе Майсте открытым огнем полыхало промышленное здание, передает Sakala.
Спасательный департамент около двух часов ночи сообщил на своей странице в Twitter, что в здании находилась маленькая столярная мастерская, крыша которой полностью сгорела и обвалилась. Частично разрушена крыша 20-метровой пристройки.
По предварительным данным, пожар начался от находящейся вблизи здания теплицы.