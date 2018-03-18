Фото: в Нарве на выборах российского президента люди стоят в очереди более часа
18 марта 2018 г., 13:33
В Нарве голосование за президента России вызвало огромное столпотворение людей и автомобильные заторы в районе генерального консульства РФ.
Одновременно здесь голосуют российские граждане из Ида- и Ляэне-Вирумаа. Время стояние в очереди превышает час. Благо, что вперед пропускают пожилых с палочками и немощных.
Опыт прошлых российских выборов в Нарве подсказывает, что ближе к вечеру людей станет намного меньше и волеизъявление будет происходить быстрее.