воскресенье, 18 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
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  • Фото: в Нарве на выборах российского президента люди стоят в очереди более часа

Фото: в Нарве на выборах российского президента люди стоят в очереди более часа

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В Нарве голосование за президента России вызвало огромное столпотворение людей и автомобильные заторы в районе генерального консульства РФ.

Одновременно здесь голосуют российские граждане из Ида- и Ляэне-Вирумаа. Время стояние в очереди превышает час. Благо, что вперед пропускают пожилых с палочками и немощных.

Опыт прошлых российских выборов в Нарве подсказывает, что ближе к вечеру людей станет намного меньше и волеизъявление будет происходить быстрее.

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