В Евросоюзе пока не задумывались о санкциях из-за "дела Скрипаля"

По его словам, есть много спекуляций на тему отравления в Солсбери, однако "никто пока не говорит о санкциях" в связи с этой атакой. Тем не менее, он не исключает, что в ходе дискуссий европейских лидеров такая тема может быть затронута.

Ранее он сообщил, что инцидент с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет обсуждаться Европейским советом в первый день саммита 22 марта в ходе рабочего ужина. "Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделает сообщение. Затем последует заключение", - объяснил собеседник СМИ.

Высокопоставленный европейский чиновник отметил, что председатель Европейского совета Дональд Туск указывал на то, что возникает "все больше и больше рисков для нашей демократии". В связи с этим он выступает за усиление сопротивляемости Евросоюза перед лицом угроз, в том числе химических, киберугроз и др. Речь идет об улучшении взаимодействия спецслужб и лучшей координации с НАТО.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.