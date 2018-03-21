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Фото: в Сауэ фургон столкнулся с поездом Водителя автомобиля доставили в больницу!

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Сегодня около 8.46 на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде Сауэ – Ванамыйза. Звонивший собщил, что перед пассажирским поездом на пути выехал фургон.

Пострадавший при аварии водитель автомобиля 1955 года рождения был доставлен в больницу. В полиции отмечают, что как машинист, так и водитель фургона были трезвыми.

На момент происшествия в поезде находилось семь человек, никто из которых не пострадал.

Полиция провела на месте происшествия следственные действия. Движение поездов было восстановлено около 11 часов.

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