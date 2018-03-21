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  • Тяжелое ДТП и водитель под кайфом: ущерб – 70 000 евро

Тяжелое ДТП и водитель под кайфом: ущерб – 70 000 евро

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ДТП в Ярвамаа.

ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal2

В середине февраля на 83 км шоссе Таллинн-Тарту BMW, водитель которой был в наркотическом опьянении, выкатилась на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали четыре человека, все попавшие в аварию машины получили сильные повреждения. Один из автомобилей пришлось сдать в утиль.

Несмотря на то, что суммарный ущерб пока окончательно неизвестен, к настоящему моменту страховая фирма Salva Kindlustus выплатила компенсаций на сумму почти в 70 000 евро, которая пошла на возмещение имущественного и личного ущерба.

Вечером 19 февраля находившийся в состоянии наркотического опьянения водитель спровоцировал тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту. Столкнулись четыре автомобиля, движение было закрыто на несколько часов, людей вырезали из машин в течение полутора часов.

По предварительным данным, автомобиль BMW X3, ехавший в колонне со стороны Таллинна в направлении Тарту, вылетел на встречную полосу и зацепил направлявшуюся в сторону Таллинна Volvo XC60, которой управлял 39-летний мужчина. 

В результате столкновения BMW X3 задел и двигавшейся за Volvo автомобиль Honda Accord, которым управлял 40-летний мужчина. Затем произошло лобовое столкновение BMW X3 с ехавшей за Volvo BMW X6, за рулем которого был 46-летний мужчина. 

Водитель BMW X3, 42-летний мужчина, находился в состоянии наркотического опьянения. 

В результате ДТП пострадали четыре человека: застрявший в BMW X3 водитель, которого пришлось вырезать из машины, и два его пассажира - 19-летний молодой человек и 33-летний мужчина, а также водитель BMW X6, которого тоже пришлось вырезать из машины. Всех четырех пострадавших доставили в больницу.

Автомобили столкнулись на прямом участке дороги, максимально разрешенная скорость на котором составляет 90 км/ч.

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