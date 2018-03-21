Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на слушаниях в парламенте заявил, что считает уместным сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии.
Во время заседания в парламенте Великобритании лейборист Айан Остин сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в 11 городах России, с Олимпиадой в Германии во времена Адольфа Гитлера. С этим согласился министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, пишет Newsru со ссылкой на The Guardian.
Британский парламентарий Остин в ходе заседания напомнил, что в 1936 году Гитлер использовал Олимпийские игры, чтобы улучшить имидж его страны и фашистского режима. Аналогичными действиями, по его мнению, занимается и президент России Владимир Путин, который "использует ЧМ-2018 в качестве пиар-хода для маскировки нарушений прав человека".
Остин подчеркнул, что, на его взгляд, сборная Англии по футболу не должна принимать участие в чемпионате мира в России, несмотря на то что она успешно квалифицировалась на турнир.
Министр иностранных дел Великобритании, в свою очередь, признал, что сравнение ЧМ-2018 в России с "Олимпиадой 1936 года, безусловно, верное". "Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться", - добавил Джонсон.
При этом он признал, что не совсем верно наказывать за действия РФ британских болельщиков и спортсменов и запрещать им ехать на чемпионат мира. Джонсон также пообещал обсудить с Москвой вопрос безопасности британских граждан на время проведения соревнований.
Захарова заявила о курсе Великобритании "на полноформатный бойкот ЧМ-2018 в РФ"
На очередное резонансное высказывание Джонсона уже обратили внимание в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой во времена Гитлера.
"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания", - написала она.
"Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?" - продолжила Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что любые параллели и сравнения России, "отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу", неприемлемы.
По мнению Захаровой, резонансное сравнение, которое позволил себе Джонсон, недостойно главы дипломатического ведомства европейского государства.
В Госдуме РФ посоветовали британцам обратиться в "хорошую психиатрическую больницу"
Тем временем заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РИА "Новости" заявил, что сравнение России с фашистской Германией может прийти "только в больную голову".
"Не знаю, в какую больную голову может прийти сравнение России с фашистской Германией. Я недавно заявлял, не помню кому, что ему следует обратиться в психиатрическую больницу. Если в Англии нет хороших больниц, то у нас они есть", - пояснил депутат.
Парламентарий также отметил, что любые крупные международные мероприятия поднимают имидж страны.
"Когда у нас была Олимпиада в Сочи, никто не верил, что мы ее вообще проведем… Было большое количество сомневающихся в том, достроим ли мы, будет ли у нас там порядок. Мы провели на таком высоком уровне Олимпиаду, что все еще долго могут нам завидовать, как это было красиво, какие все были довольные", - напомнил Чепа.
Он подчеркнул, что не переживает за успешную организацию предстоящего соревнования. "И чемпионат мира по футболу тоже пройдет хорошо. Единственное за что я переживаю, это за то, как наши футболисты сыграют", - резюмировал Чепа.
Отметим, что это уже не первый скандал вокруг сравнений международных спортивных соревнований в РФ с Олимпиадой 1936 года. Так публицист Виктор Шендерович в 2014 году в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" и на сайте "Ежедневного журнала" опубликовал пост, в котором он критически отозвался об Олимпиаде в Сочи, вспомнив также об Играх 1936 года в фашистской Германии.
В посте под названием "Путин и девочка на коньках" Шендерович обозначил главный вопрос, который, по его словам, выявился во время церемонии открытия Олимпиады: "Где кончается их государство и начинается твоя страна?". Под "девочкой на коньках" автор заметки имел в виду 15-летнюю на тот момент российскую фигуристку Юлию Липницкую, яркое выступление которой на Олимпиаде вызвало бурю восторгов среди болельщиков и понравилось президенту Владимиру Путину.
Шендерович отметил талант и успехи фигуристки, но попутно вспомнил Олимпиаду в Берлине летом 1936 года и победу толкателя ядра Ханса Вельке - "первого немецкого чемпиона в легкой атлетике". Отметив, что ему "очень нравится эта девочка на коньках", автор поста написал: "Но если бы вы знали, как нравился берлинцам летом 1936 года толкатель ядра Ханс Вельке, первый немецкий чемпион в легкой атлетике, улыбчивый парень, красавец, символизирующий молодость новой Германии!".
Угрозы бойкота чемпионата мира по футболу в России
Еще 6 марта, выступая в парламенте, Джонсон заявил, что из-за разгоревшегося скандала вокруг химической атаки в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, участие британской делегации в предстоящем чемпионате мира по футболу в РФ находится под вопросом.
"Я думаю, что на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на чемпионат мира может пройти в нормальном режиме, если причастность РФ к инциденту в Солсбери будет доказана", - подчеркнул тогда он.
Позднее в британском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что слова Джонсона о возможном неучастии британцев в ЧМ по футболу касались исключительно политиков, а не спортсменов.
Спустя несколько дней газета The Times написала о том, что Великобритания не исключает возможность полного бойкота чемпионата мира по футболу, если выяснится, что за отравлением Скрипаля и его дочери стоит Москва.
Британский премьер-министр Тереза Мэй также заявляла, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля.
21 марта СМИ сообщили о том, что официальные лица Швеции, Исландии, Дании и Польши рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018 в связи с отравлением Скрипаля. При этом речь не идет о бойкоте мундиаля футболистами этих стран.
Ранее глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон также заявил местной телекомпании RUV, что властями в настоящий момент рассматривается отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018, окончательное решение пока не принято.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отмечала, что Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу.