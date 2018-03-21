Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии

Парламентарий также отметил, что любые крупные международные мероприятия поднимают имидж страны.

"Когда у нас была Олимпиада в Сочи, никто не верил, что мы ее вообще проведем… Было большое количество сомневающихся в том, достроим ли мы, будет ли у нас там порядок. Мы провели на таком высоком уровне Олимпиаду, что все еще долго могут нам завидовать, как это было красиво, какие все были довольные", - напомнил Чепа.

Он подчеркнул, что не переживает за успешную организацию предстоящего соревнования. "И чемпионат мира по футболу тоже пройдет хорошо. Единственное за что я переживаю, это за то, как наши футболисты сыграют", - резюмировал Чепа.

Отметим, что это уже не первый скандал вокруг сравнений международных спортивных соревнований в РФ с Олимпиадой 1936 года. Так публицист Виктор Шендерович в 2014 году в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" и на сайте "Ежедневного журнала" опубликовал пост, в котором он критически отозвался об Олимпиаде в Сочи, вспомнив также об Играх 1936 года в фашистской Германии.

В посте под названием "Путин и девочка на коньках" Шендерович обозначил главный вопрос, который, по его словам, выявился во время церемонии открытия Олимпиады: "Где кончается их государство и начинается твоя страна?". Под "девочкой на коньках" автор заметки имел в виду 15-летнюю на тот момент российскую фигуристку Юлию Липницкую, яркое выступление которой на Олимпиаде вызвало бурю восторгов среди болельщиков и понравилось президенту Владимиру Путину.

Шендерович отметил талант и успехи фигуристки, но попутно вспомнил Олимпиаду в Берлине летом 1936 года и победу толкателя ядра Ханса Вельке - "первого немецкого чемпиона в легкой атлетике". Отметив, что ему "очень нравится эта девочка на коньках", автор поста написал: "Но если бы вы знали, как нравился берлинцам летом 1936 года толкатель ядра Ханс Вельке, первый немецкий чемпион в легкой атлетике, улыбчивый парень, красавец, символизирующий молодость новой Германии!".

Угрозы бойкота чемпионата мира по футболу в России

Еще 6 марта, выступая в парламенте, Джонсон заявил, что из-за разгоревшегося скандала вокруг химической атаки в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, участие британской делегации в предстоящем чемпионате мира по футболу в РФ находится под вопросом.

"Я думаю, что на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на чемпионат мира может пройти в нормальном режиме, если причастность РФ к инциденту в Солсбери будет доказана", - подчеркнул тогда он.

Позднее в британском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что слова Джонсона о возможном неучастии британцев в ЧМ по футболу касались исключительно политиков, а не спортсменов.

Спустя несколько дней газета The Times написала о том, что Великобритания не исключает возможность полного бойкота чемпионата мира по футболу, если выяснится, что за отравлением Скрипаля и его дочери стоит Москва.

Британский премьер-министр Тереза Мэй также заявляла, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля.

21 марта СМИ сообщили о том, что официальные лица Швеции, Исландии, Дании и Польши рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018 в связи с отравлением Скрипаля. При этом речь не идет о бойкоте мундиаля футболистами этих стран.

Ранее глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон также заявил местной телекомпании RUV, что властями в настоящий момент рассматривается отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018, окончательное решение пока не принято.