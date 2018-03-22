Грибаускайте: Литва обдумает высылку российских дипломатов

«Возможен широкий круг мер, в числе прочего, высылка выявленных Литвой офицеров разведки, а также расширение государственного закона Магнитсткого», - сказала Грибаускайте в Брюсселе, где проходит встреча в верхах Европейского союза.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля еще не решил, возможно ли выполнить просьбу Великобритании о высылке из страны российских разведчиков, как ответ на отравление в Солисбри.

По данным газеты The Guardian, британский премьер-министр Тереза Мэй планирует выступить с такой просьбой сегодня в Брюсселе перед лидерами Европейского союза.

Сипиля сказал STT, что ответные меры требуют серьезного осмысления и захотел выслушать Мэй прежде, чем займет какую-то позицию.

«Случившееся осудили, и есть понимание произошедшего как в Финляндии, так и в ЕС. В этом нет неясностей, но насчет того, что делать дальше, у разных стран очень разные позиции», - сказала премьер-министр до встречи в верхах.

Насколько известно, к новым ответным мерам очень критически относится, например, Греция.

Премьер-министр Британии до Европейского совета должна встретиться отдельно с лидерами Северных и балтийских стран.