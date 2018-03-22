Грибаускайте: Литва обдумает высылку российских дипломатов

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала сегодня, что по просьбе Великобритании обдумает высылку из страны работников российский разведки, находящихся в Литве в качестве дипломатов, пишет Postimees.
«Возможен широкий круг мер, в числе прочего, высылка выявленных Литвой офицеров разведки, а также расширение государственного закона Магнитсткого», - сказала Грибаускайте в Брюсселе, где проходит встреча в верхах Европейского союза.
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля еще не решил, возможно ли выполнить просьбу Великобритании о высылке из страны российских разведчиков, как ответ на отравление в Солисбри.
По данным газеты The Guardian, британский премьер-министр Тереза Мэй планирует выступить с такой просьбой сегодня в Брюсселе перед лидерами Европейского союза.
Сипиля сказал STT, что ответные меры требуют серьезного осмысления и захотел выслушать Мэй прежде, чем займет какую-то позицию.
«Случившееся осудили, и есть понимание произошедшего как в Финляндии, так и в ЕС. В этом нет неясностей, но насчет того, что делать дальше, у разных стран очень разные позиции», - сказала премьер-министр до встречи в верхах.
Насколько известно, к новым ответным мерам очень критически относится, например, Греция.
Премьер-министр Британии до Европейского совета должна встретиться отдельно с лидерами Северных и балтийских стран.
В ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала из страны 23 дипломатов из России. В их числе, как предполагается, были дипломаты, работавшие на разведку России.