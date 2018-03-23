В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС

«Конечно, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода. Мы с этим не согласны. И еще раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к "делу Скрипалей"», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что российская сторона не осведомлена о том, какие аргументы приводил Лондон на встрече со странами ЕС по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ, пишет lenta.ru. «Нам также неизвестно, с чем именно согласились главы государств Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва не имеет возможности получить «хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипаля».

Главам государств и правительств 28 стран-членов ЕС в первый день встречи в верхах в Брюсселе потребовалось более трех часов дебатов, чтобы выработать общий ответ на инцидент в английском Солсбери. В итоговом заявлении Евросовета говорится, что лидеры ЕС согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения», передает РИА Новости.

В связи с этим участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями». При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.