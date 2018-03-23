Микхельсон: остановка "Северного потока-2" была бы эффективнее высылки дипломатов

«В первую очередь мы должны спросить, чего мы хотим достичь: заставить Россию отказаться от подобных шагов [как отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии] или заставить вернуться к соблюдению международного права и соблюдению правил игры»,- сказал Михкельсон BNS.

«Если мы хотим первого, то высылки дипломатов из одного-другого государства недостаточно. За этим последуют встречные шаги России,- сказал Михкельсон. - Но если мы хотим, чтобы Россия вернулась к соблюдению правил игры , то для этого нужно действовать совместно и более мощными шагами, чем прежде».

«Например, сотрудников разведки можно было бы выслать в общем контексте ЕС и НАТО. Худший вариант — если некоторые государства вышлют разведчиков, а некоторые — нет»,- сказал Михкельсон.

По словам председателя комиссии по зарубежным делам, лучше всего для оказания давления на Россию сработали бы шаги по ограничению российских государственных предприятий, в первую очередь ограничение доступа нефтегазовых фирм к международным финансовым рынкам и, например, замораживание и приостановка строительства "Северного потока-2".

«Эти шаги были бы намного эффективнее, если мы заставить Россию вести себя иначе, чем Россия до сих пор делала», - сказал Михкельсон, по словам которого Эстония в течение последней четверти века серьезно и адекватно реагировала на деятельность разведки иностранных государств на своей территории. "Мы выслали целый ряд действовавших здесь разведчиков. Однократная кампания высылки не дает результатов»,- сказал Михкельсон.

По словам Ханнеса Хансо из комиссии Рийгикогу по государственной обороне, Эстония должна мощно выступить в поддержку Великобритании, и высылка работающих под дипломатическим прикрытием российских разведчиков могла бы стать одним из таких шагов.

Член комиссии Рийгикогу по государственной обороне Маргус Цахкна в пятницу выразил мнение, что Эстония должна продемонстрировать солидарность с Великобританией и выслать работающих под дипломатическим прикрытием в Эстонии российских разведчиков.

«Нападение России против Великобритании в Солсбери — нападение на всех нас,- сказал Цахкна BNS. - Мы должны дать этот ответ министру обороны Великобритании, который в воскресенье посетит своих солдат в Эстонии. Меньшее, что мы можем сделать, это безусловно поддержать союзников и выслать из Эстонии российских дипломатов-разведчиков».

Лидеры ЕС выразили в четверг твердую поддержку Великобритании в связи с делом российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом, и согласились с оценкой Лондона, что Россия с «очень высокой степенью вероятности» несет ответственность за нападение с применением нервно-паралитического вещества.