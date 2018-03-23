Полиция задержала употреблявшего кокаин водителя машины с фальшивыми правами

В прошлое воскресенье на Рижском шоссе в Пярну был задержан 34-летний Мадис, который предъявил сотруднику полиции поддельные британские водительские права. Также выяснилось, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, передает Pärnu Postimees.
Анализы показали, что сидевший за рулем Ford Tourneo Мадис употреблял кокаин и сильнодействующие успокоительные средства.
Мадис предстал перед судом в рамках ускоренного производства через два дня после задержания. Прокуратура предъявила ему обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде и использовании поддельных документов.
Пярнуский уездный суд приговорил его к десяти месяцам условного тюремного наказания, но ему не придется отбывать срок за решеткой, если в течение года испытательного срока он не совершит новое преступление.
Во время испытательного срока он будет находиться под надзором и не должен будет общаться с людьми, которые были признаны виновными в наркопреступлениях. Также он не должен будет хранить или употреблять наркотики.
Мадис обязан оплатить и расходы на производство в размере 465 евро.
Мадис уже был неоднократно наказан: в последний раз в 2010 году за использование фальшивых документов, вымогательство и оборот наркотических веществ. Тогда он был приговорен к четырем годам тюрьмы, но был освобожден досрочно в 2013 году.