Полиция задержала употреблявшего кокаин водителя машины с фальшивыми правами

Анализы показали, что сидевший за рулем Ford Tourneo Мадис употреблял кокаин и сильнодействующие успокоительные средства.

Мадис предстал перед судом в рамках ускоренного производства через два дня после задержания. Прокуратура предъявила ему обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде и использовании поддельных документов.

Пярнуский уездный суд приговорил его к десяти месяцам условного тюремного наказания, но ему не придется отбывать срок за решеткой, если в течение года испытательного срока он не совершит новое преступление.

Во время испытательного срока он будет находиться под надзором и не должен будет общаться с людьми, которые были признаны виновными в наркопреступлениях. Также он не должен будет хранить или употреблять наркотики.

Мадис обязан оплатить и расходы на производство в размере 465 евро.