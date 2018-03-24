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Государство направит школам 5 миллионов евро на инновационные учебные материалы

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Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

С 24 марта школы снова могут ходатайствовать о выделении субсидий на приобретение современных учебных материалов с целью улучшения возможностей обучения и преподавания, сообщила в субботу BNS пресс-служба Министерства образования и науки.

"Залогом хорошего образования являются в первую очередь усердные ученики и воодушевленные учителя, однако и учебная среда, и учебные материалы должны соответствовать современному подходу к обучению. Мы поддерживаем школы во внедрении инноваций в учебную работу, это помогает разнообразить учебный процесс", - сказала заместитель главы отдела э-услуг министерства образования и науки Кристель Рилло.

Одним из условий для выделения субсидий является то, что о поддержке для приобретения инновационных учебных материалов подать совместное ходатайство должны по меньшей мере три школы. Если в первом аналогичном круге приема заявок в первую очередь приветствовались проекты, связанные с изучением естественных и точных наук, то на этот раз проекты могут быть из любых областей, в том числе, например, связанные с музыкой, изучением языка или сферой строительства. Партнеры по проекту не обязательно должны быть учебными заведениями той же образовательной ступени - весьма приветствуются, например, совместные проекты общеобразовательных школ и профессиональных училищ.

Приобретенные учебные материалы должны способствовать достижению целей и учебных результатов, предусмотренных государственной программой, в том числе развивать цифровые навыки учащихся.

Подать ходатайство о выделении средств может юридическое лицо, в ведении которого находится учебное заведение (содержатель школы), школа, действующее в их интересах недоходное предприятие или целевое учреждение в сотрудничестве с другими образовательными учреждениями. Бюджет нынешнего тура ходатайств составляет 5 млн евро, из них 85% составляют средства Европейского социального фонда и 15% - дополнительное государственное финансирование. Авторы проекта не обязаны финансировать какую-либо часть проекта самостоятельно. Максимальный сумма, выделяемая на один проект, составляет 200 000 евро, минимальная - 50 000 евро. Дополнительная информация о процессе подачи заявок доступна на домашней странице Целевое учреждение Innove (на эстонском языке).

В прошлом году состоялся первый тур приема заявок, в рамках которого было выделено почти 2 миллиона евро на реализацию 12 проектов, в которых было задействовано более 70 школ.

По словам руководителя центра обучения в течение всей жизни ЦУ Innove Маарьи Парве, первый тур приема ходатайств оказался весьма успешным, и школы проявили большой интерес и готовность создать новые возможности для обучения. “Помимо средств на приобретение решений для совместного использования тремя школами, ходатайствовали и о средствах для создания учебных материалов и сценариев, дополнительных материалов для учителей и других вспомогательных средств, которые будут доступны всем посредством e-Koolikott” - сказала Парве.

Самыми сильными проектами, на реализацию которых были выделены средства в рамках первого тура ходатайств, стали проекты в области естественных и точных наук. При помощи субсидии будут созданы, например, учебная лаборатория для изучения естественных наук, исследовательская лаборатория и приобретены учебные материалы для изучения естественных наук; средства также пойдут на организацию обучения на улице, содействие развитию технических компетенций и поддержку начинаний, связанных с инновациями и наукой.

Одним из проектов, получившим поддержку в рамках прошлого тура ходатайства, был проект по созданию "Инноватория". Его инициатором стала школа Колга, проект заключается в том, чтобы, опираясь на концепцию “интернета вещей”, превратить здание школы в "умный дом". "Мы с нетерепением ждем запуска проекта, потому что это даст нам возможность привнести в учебный процесс что-то действительно уникальное и интересное. В проекте участвовали школы с разных концов Эстонии - из Валга, Таллинна, Курессааре и Вяатса. Мы считаем, что большое расстояние поможет нам активнее искать необычные способы для сотрудничества, прибегать к нашим цифровым навыкам и умениям, и в итоге этот проект поспособствует и их развитию", - сказал директор школы Колга Тыну Валдма.

Тур приема заявок проводится из средств Европейского Социального фонда в рамках меры "Поддержка совместного использования современных и инновационных учебных материалов". Данная мера поддержки оказывается с целью вдохновлять учебные заведения на использование новых подходов к реализации учебной программы. В рамках первого тура заявок объем финансовой поддержки проектов составил 2 млн евро, во втором туре - 5 млн евро. В первом туре было подано 50 заявок на сумму в 7 млн евро, из них средства были выделены 12 проектам.

Тур приема заявок проводит Целевое учреждение Innove и Министерство образования и науки.

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