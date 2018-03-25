Ратас встретится в Ливане с эстонскими военнослужащими

Премьер-министр Юри Ратас в понедельник отправится с командующим Силами обороны генералом Рихо Террасом в Ливан, где встретится с руководством страны и ознакомится с работой организаций ООН.
Ратас посетит штаб-квартиру миротворческой миссии ООН UNIFIL и встретится с эстонскими военнослужащими, которые участвуют в UNIFIL и наблюдательской миссии ООН UNTSO. Эстонский контингент, участвующий в UNIFIL в составе Ирландско-Финского батальона, состоит из пехотного подразделения Estpla-24 и штабного офицера в штаб-квартире UNIFIL, всего в UNIFIL участвует около 40 эстонских военнослужащих. Estpla-24 приступил к службе в ноябре прошлого года и вернется в Эстонию в мае. Эстония участвует в миссии UNIFIL с мая 2015 года.
Ратас обсудит с государственным руководством Ливана обстановку в сфере безопасности, борьбу с террористическими группировками и положение беженцев. В Ливане проживает около 6,2 млн человек, из них ориентировочно 1,1-1,5 млн человек сирийские беженцы.
Ратас вернется в Эстонию поздно вечером 28 марта.