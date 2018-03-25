Ратас встретится в Ливане с эстонскими военнослужащими

Ратас посетит штаб-квартиру миротворческой миссии ООН UNIFIL и встретится с эстонскими военнослужащими, которые участвуют в UNIFIL и наблюдательской миссии ООН UNTSO. Эстонский контингент, участвующий в UNIFIL в составе Ирландско-Финского батальона, состоит из пехотного подразделения Estpla-24 и штабного офицера в штаб-квартире UNIFIL, всего в UNIFIL участвует около 40 эстонских военнослужащих. Estpla-24 приступил к службе в ноябре прошлого года и вернется в Эстонию в мае. Эстония участвует в миссии UNIFIL с мая 2015 года.